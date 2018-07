Moskau (AFP) Der Neu-Russe Gérard Depardieu wird in einem Film über die Olympischen Winterspiele in Russland 2014 mitwirken. Der Produzent Fjodor Popow sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, der französische Schauspieler werde in der russisch-österreichischen Koproduktion "Sport ohne Grenzen" einen "wirklichen Russen" verkörpern, den Leiter der russischen Auswahl der Abfahrtskiläufer, Sergej Romanow. Eine weitere tragende Rolle soll die 28-jährige Maria Koschewnikowa haben, die für die Partei Einiges Russland von Staatschef Wladimir Putin im Parlament sitzt.

