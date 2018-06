Düsseldorf (SID) - Mittelfeldspieler Ronny Garbuschewski wechselt vom Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf zum Drittligisten Chemnitzer FC. Der 27-Jährige war erst im vergangenen Jahr von den Sachsen an den Rhein gewechselt und wird auf eigenen Wunsch zu den "Himmelblauen" zurückkehren. Garbuschewski kam in der abgelaufenen Spielzeit für die Fortuna sieben Mal zum Einsatz, blieb dabei aber ohne Tor. In Chemnitz erhält er einen Vierjahresvertrag.