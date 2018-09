Buenos Aires (SID) - Die Newell's Old Boys, der ehemalige Verein des Superstars Lionel Messi, stehen im Endspiel um die argentinische Fußball-Meisterschaft am 29. Juni in Mendoza gegen Velez Sarsfield. Der in Rosario im Nordosten des Landes beheimatete Klub sicherte sich am Mittwoch durch einen Ausrutscher von Verfolger CA Lanus einen Spieltag vor dem Ende den Gewinn des zweiten Teils der argentinischen Saison. Im Finale treffen die Old Boys auf den Sieger der ersten Hälfte.

Nach 21 Jahren mit zwei Titelträgern pro Saison gibt es in Argentinien ab dieser Spielzeit nur noch einen Champion. Statt der bisher ausgespielten Titel "Apertura" und "Clausura" treffen nun die Gewinner der Saison-Hälften "Inicial" und "Final" in einem Endspiel aufeinander.