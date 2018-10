München (SID) - DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat Plänen der UEFA, die EM der U21-Nationalmannschaften wieder in die geraden Jahre zu verlegen, eine klare Absage erteilt. "Ich kann das nicht nachvollziehen und auch nicht gutheißen. Wenn die U21 im selben Jahr wie die A-Mannschaft spielt, wird die Veranstaltung abgewertet", sagte Niersbach dem kicker.

Er habe über das Ansinnen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) bereits mit einigen Amtskollegen gesprochen, "keiner sieht das anders", führte der 62-Jährige weiter aus. Zumal man den Spielern dadurch auch die Chance nehmen würde, an beiden Turnieren teilzunehmen.

Noch gibt es laut UEFA-Präsident Michel Platini keine Entscheidung. Beim nächsten UEFA-Kongress im September in Dubrovnik steht das Thema jedoch auf der Tagesordnung. Da wird es laut Niersbach "einen Vorstoß geben".

Nach der U21-EM 2015 in Tschechien drängen dem Vernehmen nach vor allem die kleineren der 54 Verbände darauf, wieder in den geraden Jahren zu spielen. So könnte die Qualifikation wieder an die A-Mannschaften gekoppelt werden, Kosten könnten dadurch reduziert werden. Bis 2006 hatte es diesen Rhythmus bereits gegeben. 2007 rückte die UEFA davon ab, um das Programm zu entzerren.

Die EM 2013 war erst in dieser Woche in Israel mit dem Triumph der jungen Spanier (4:2 gegen Italien) zu Ende gegangen. Das DFB-Team war in der Vorrunde gescheitert. Platini zog nach dem Turnier, das 12.000 Zuschauer im Schnitt verfolgt hatten, ein positives Fazit. Der Franzose sprach von einer "fantastischen Organisation" und von einer "jungen Generation, die wunderschönen Fußball zeigt".