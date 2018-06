Bagdad (AFP) Im Irak ist am Donnerstag in den Provinzen Niniveh und Anbar die Wahl der Provinzräte nachgeholt worden. Die offiziell aus Sicherheitsgründen um zwei Monate verschobene Abstimmung wurde von einen Mörserangriff auf ein Wahllokal in Ramadi überschattet, bei dem nach Behördenangaben zwei Polizisten getötet wurden. Am Vorabend hatte sich bereits in Al-Hadhr in der Provinz Niniveh ein Selbstmordattentäter im Garten eines örtlichen Parteiführers während einer Feier in die Luft gesprengt und fünf Menschen mit in den Tod gerissen.

