Bischkek (AFP) Die USA müssen den Luftwaffenstützpunkt in Kirgistan, die sie zur Versorgung von Truppen in Afghanistan nutzen, bis Mitte kommenden Jahres räumen. Das Parlament in der Hauptstadt Bischkek billigte am Donnerstag erwartungsgemäß einen Gesetzentwurf, der ein Ende der Zusammenarbeit im Juli 2014 vorsieht. Die Abgeordneten stimmten dem Vorschlag mit großer Mehrheit zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.