Moskau (dpa) - Auch nach dem G8-Gipfel hält Russland an der umstrittenen Lieferung von S-300-Flugabwehrsystemen an Syrien fest. Die UN-Vetomacht respektiere bestehende Verträge, sagte Außenminister Sergej Lawrow im Staatsfernsehen. Bislang seien die Verträge noch nicht in vollem Umfang umgesetzt. Moskau betont, Waffenlieferungen an den Partner Damaskus verletzten nicht internationales Recht, da es kein Embargo gebe. Der Minister warnte zudem erneut vor Waffenlieferungen an die Gegner von Präsident Baschar al-Assad.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.