Rom/Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Schauspieler James Gandolfini, Star der Mafia-Serie "Die Sopranos", ist tot. Eine Sprecherin des US-Senders HBO teilte am Mittwoch mit, der 51-jährige Schauspieler habe vermutlich einen Herzinfarkt erlitten.

Nach Mitteilung seines Managements starb Gandolfini während einer Urlaubsreise in Rom. Nähere Angaben zu seinem plötzlichen Tod gab es in der italienischen Hauptstadt am Donnerstag zunächst nicht.

"Wir werden ihn sehr vermissen", zitierte das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" aus einer Mitteilung seiner Manager Mark Armstrong und Nancy Sanders.

Hollywood-Kollegen reagierten mit Bestürzung auf den plötzlichen Tod des Schauspielers. "Unglaublich traurige Nachricht", schrieb Schauspieler Steve Carell auf Twitter. Gandolfini sei ein "guter Mann" gewesen. Robin Williams beklagte den Tod eines "außergewöhnlichen" Darstellers. Bette Midler schrieb bei dem Kurznachrichtendienst: "Der großartige James Gandolfini ist heute gestorben. Nur 51 Jahre alt. Ich kann es nicht glauben".

"Das Schicksal hat es gewollt, dass sein Leben ausgerechnet in Italien zu Ende geht, hat der in New Jersey geborene Gandolfini doch italoamerikanische Eltern", hielt die römische "La Repubblica" fest. Mit ihm sei der "Boss" der "Sopranos" gestorben. Italienische Fans twitterten ihre Bestürzung: "Ich hätte nicht gedacht, dass die Nachricht vom Tod eines Schauspielers mich so traurig stimmen könnte", so ein Tweet. "Ciao, Boss, einer der letzten großen amerikanischen Schauspieler", schloss sich ein anderer Fan an.

An diesem Wochenende wollte Gandolfini am Filmfestival in Taormina auf Sizilien teilnehmen. Dort sollte er mit Schauspielerin Marisa Tomei und dem italienischen Regisseur Gabriele Muccino in einer Diskussionsrunde auftreten. Das Filmfestival teilte am Donnerstag mit, der Schauspieler solle mit einer Hommage für seine Karriere und sein Talent in der ostsizilianischen Kulturstadt geehrt werden.

Der US-Amerikaner italienischer Abstammung spielte in der beliebten Serie "Die Sopranos" das Familienoberhaupt Tony Soprano. Für seinen Auftritt als mächtiger Mafiaboss, der unter Panikattacken leidet, wurde der stattliche Star mit drei Emmy-Trophäen ausgezeichnet. Von 1999 bis 2007 schlüpfte er in die Rolle.

Der 1961 im US-Staat New Jersey geborene Schauspieler begann seine Karriere am New Yorker Broadway. Seine erste größere Spielfilmrolle hatte er 1993 in dem Krimi "True Romance" nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino. Er wirkte unter anderem in "Schnappt Shorty", "Die 12 Geschworenen", "The Mexican" und "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" mit. Zuletzt war er in den Filmen "Der unglaubliche Burt Wonderstone", "Zero Dark Thirty" und "Killing Them Softly" zu sehen. Mit der schwedischen Schauspielerin Noomi Rapace drehte er kürzlich den Krimi "Animal Rescue" des belgischen Regisseurs Michaël R. Roskam ab. Er soll 2014 in die Kinos kommen.

Gandolfini war seit vier Jahren mit dem früheren Model Deborah Lin verheiratet. Im vorigen Oktober brachte sie Tochter Liliana zur Welt. Aus einer früheren Ehe hatte der Schauspieler außerdem einen Sohn.