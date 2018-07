Alcañiz (Spanien) (SID) - Stefan Bradl ist reif für eine Pause. "Sechs Tage am Stück sind schon sehr anstrengend", sagte der Honda-Pilot nach dem Ende der offiziellen MotoGP-Tests im Motorland Aragón/Spanien dem Magazin Speedweek. "Es geht schon bald nach Assen, dort muss ich wieder frisch sein. Deshalb brauche ich schon ein paar Tage, bis ich die Batterien wieder aufladen kann", fügte der Zahlinger hinzu. Als erster Honda-Pilot hatte Bradl die Gelegenheit, die neue Werksmaschine für 2014 zu fahren.

Die Tests folgten direkt im Anschluss an den Grand Prix in Barcelona. Bradl, der für das Honda-Satellitenteam LCR an den Start geht, fuhr neben der neuen Honda RC213V auch das aktuelle Modell. Im Mittelpunkt stand die Verbesserung der Abstimmung des Motorrads. "Es geht ums Bremsgefühl und darum, die Stabilität vorne wieder zu finden", sagte der WM-Achte. Am Mittwoch hatte Bradl die Gelegenheit, noch einige Runden im Trockenen zu drehen, nachdem er am Dienstag 15 Runden im Nassen absolviert hatte.

Der 23-Jährige hat jetzt sechs Tage Zeit zum Ausspannen, bevor er am 27. Juni beim Großen Preis der Niederlande zum freien Training auf die Strecke geht. Die Rennen in Assen gehen am Samstag (29. Juni) über die Bühne.