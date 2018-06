Brüssel (AFP) NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat sich für eine rasche Aufnahme von Verhandlungen mit den Taliban ausgesprochen. "Ich denke, die Friedensgespräche können zur Stärkung der Sicherheit und der Einheit in Afghanistan führen", sagte Rasmussen am Donnerstag in Brüssel. Er betonte, der Versöhnungsprozess mit der radikalislamischen Rebellenbewegung müsse unter Führung der Afghanen stehen. Die Taliban hatten am Dienstag ein Verbindungsbüro im Golfemirat Katar eröffnet und die Wiederaufnahme der Gespräche angekündigt.

