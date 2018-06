Wien (AFP) Im österreichischen Amstetten füllten Bauarbeiter seit Donnerstag den Keller mit Zement auf, in dem der berüchtigte Inzesttäter Josef Fritzl seine Tochter und vier mit ihr gezeugte Kinder fast ein Vierteljahrhundert festhielt. Ein Anwalt, der mit der Verwaltung von Fritzls Vermögens betraut ist, bestätigte einen entsprechenden Bericht des Boulevardblatts "Kronen Zeitung". Nach seinen Angaben sollen die Arbeiten, bei denen Zement durch zwei Löcher in der Decke in den Keller gepumpt wird, etwa zwei Wochen dauern.

