Stockholm (AFP) In Schweden ist ein eingebürgerter Ruander am Donnerstag wegen Völkermord zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 54-jährige Angeklagte Stanislas Mbanenande habe zwischen April und Juni 1994 in der Präfektur Kibuje eine "führende Rolle" bei dem Genozid an der Volksgruppe der Tutsi gehabt, hieß es in dem Urteil des Stockholmer Gerichts. Er sei an Morden beteiligt gewesen, habe Morde versucht und zu Morden und Entführungen aufgerufen mit dem Ziel, die Tutsi ganz oder teilweise auszulöschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.