Justiz ermittelt gegen Messi wegen Verdacht des Steuerbetrugs

Barcelona (dpa) - Die spanische Justiz hat offiziell Ermittlungen gegen den Fußballstar Lionel Messi und dessen Vater wegen Verdachts des Steuerbetrugs aufgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur EFE am Donnerstag meldete, erklärte die zuständige Ermittlungsrichterin ein Klagegesuch der Staatsanwaltschaft für zulässig. Damit wurden der Torjäger des FC Barcelona und dessen Vater Jorge Horacio Messi offiziell als Beschuldigte eingestuft. Beide wurden für den September zu einer Vernehmung vorgeladen. Die Staatsanwaltschaft legt den Argentiniern zur Last, vier Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben.

Weltverband FIFA plant neue Abseitsregel

Frankfurt/Main (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA plant von der kommenden Saison an die weitgehende Abschaffung der passiven Abseits-Regel. Dies berichten der "Kicker" und die "Bild"-Zeitung am Donnerstag. In Zukunft sollen die Referees auch dann abpfeifen, wenn ein näher zum Tor postierter Stürmer durch eine kontrollierte Abwehraktion des Gegners in Ballbesitz gelangt. Bisher galt dies als passives Abseits, was dem Angreifer einen Torschuss erlaubte. Dieser Fall ist künftig nur noch dann gegeben, wenn sich der Abwehrspieler klar im Aufbauspiel befindet und ihm dabei ein Fehlpass unterläuft.

DFB-Chef Niersbach kündigt "Veränderungen im Nachwuchsbereich" an

Berlin (dpa) - Nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen deutscher Jugend-Nationalmannschaften hat DFB-Präsident Wolfgang Niersbach Konsequenzen angekündigt. Es sei denkbar, "dass es im Nachwuchsbereich zu Veränderungen kommen kann", sagte der Boss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dem "Kicker" (Donnerstag). Bei der DFB-Präsidiumssitzung an diesem Freitag in Frankfurt soll neben der Problematik mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) auch dieses Thema besprochen werden. In der vergangenen Woche war die deutsche U 21-Auswahl bei der EM in Israel bereits in der Vorrunde gescheitert.

Deutsche Florettfechter kämpfen gegen Polen um EM-Gold

Zagreb (dpa) - Deutschlands Florettfechter kämpfen in Zagreb um den Europameistertitel. Einzel-Goldmedaillengewinner Peter Joppich und Co. besiegten den Olympia-Fünften Russland im EM-Halbfinale am Donnerstag souverän mit 45:39. Damit qualifizierten sich der Koblenzer Joppich und seine Mitstreiter Sebastian Bachmann, Johann Gustinelli (beide Tauberbischofsheim) und Marius Braun aus Bonn erstmals seit dem Titelgewinn 2007 im belgischen Gent wieder für ein EM-Goldgefecht. Die deutschen Säbeldamen beendeten die EM nach einem 45:41 gegen Ungarn auf Platz sieben.

Mercedes-Anwalt weist Vorwurf zurück: Reifentest kein Regelbruch

Paris (dpa) - In der Reifentest-Affäre der Formel 1 hat der Anwalt von Mercedes den Vorwurf eines angeblichen Regelbruchs zurückgewiesen. "Das war kein von Mercedes durchgeführter Test", sagte Paul Harris am Donnerstag während der Verhandlung in der FIA-Zentrale in Paris. "Es ist unumstößlich, dass der Test von Pirelli durchgeführt wurde." Der Jurist des deutschen Werksteams berief sich auf Paragraf 22 des Sportlichen Regelwerks, wonach Fahrten verboten sind, die von einem Mitbewerber - im Klartext von einem Rennstall - durchgeführt werden. Pirelli habe die Übungsrunden Mitte Mai beaufsichtigt und auch bezahlt, meinte Harris weiter.

Springer Hausding und Klein mit Medaillenhoffnungen ins EM-Finale

Rostock (dpa) - Deutschlands Wasserspringer haben auch am dritten Tag der Heim-EM in Rostock berechtigte Medaillenhoffnungen. Patrick Hausding qualifizierte sich vom Drei-Meter-Brett als Vorkampfbester für das Finale am (heutigen) Donnerstag. Mit 448,40 Punkten lag der Berliner vor Olympiasieger Ilja Sacharow (439,70) und dem WM-Dritten Jewgeni Kusnetsow (beide Russland/421,70). Sascha Klein (Dresden) sprang als Vierter (418,85) ebenfalls sicher ins Finale der besten Zwölf.

NHL-Finale: Unglückliche Niederlage für Seidenbergs Bruins

Boston (dpa) - Die Boston Bruins mit dem deutschen Nationalspieler Dennis Seidenberg mussten im Finale um den Stanley Cup eine bittere Heimniederlage einstecken. Die Bruins verloren am Mittwochabend (Ortszeit) gegen die Chicago Blackhawks mit 5:6 nach Verlängerung. Es war bereits die dritte Partie in dieser Endspielserie, die erst in der Verlängerung entschieden wurde. Die Blackhawks schafften damit in der "Best-of-Seven"-Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den 2:2-Ausgleich. Das fünfte Spiel findet am Samstag in Chicago statt.