Phnom Penh (AFP) Der Bürgerkrieg in Syrien bedroht nach Einschätzung der Weltkulturorganisation UNESCO die historischen Stätten des Landes. Alle sechs Weltkulturerbestätten in Syrien könnten aufgrund des bewaffneten Konfliktes nicht mehr hinreichend geschützt werden, erklärte die UNESCO am Donnerstag bei ihrer Jahrestagung in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Die sechs Stätten wurden demnach auf die Liste des bedrohten Welterbes gesetzt.

