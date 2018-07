San Francisco (AFP) Das soziale Netzwerk Facebook erweitert seinen Fotodienst Instagram um einen Videomodus und greift damit den Rivalen Twitter an. Die am Donnerstag am Facebook-Sitz im kalifornischen Menlo Park vorgestellte Neuerung ermöglicht Nutzern, maximal 15 Sekunden lange Videos zu produzieren und im Netz zu teilen. "Wir müssen mit Videos machen, was wir mit Fotos gemacht haben", sagte Instagram-Mitgründer Kevin Systrom.

