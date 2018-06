New York (AFP) Der US-Softwareriese Microsoft ist nach heftiger Kritik von Videospiel-Fans bei den Bedingungen seiner neuen Spielkonsole Xbox zurückgerudert. Gebrauchte Spiele könnten auch mit dem neuen Modell uneingeschränkt benutzt werden, kündigte der Chef der Microsoft-Sparte für interaktive Unterhaltung, Don Mattrick, am Mittwoch an. Außerdem müssten die Nutzer sich nicht mehr mindestens einmal pro Tag mit dem Internet verbinden, wie ursprünglich angekündigt.

