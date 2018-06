London (AFP) - (AFP) Zum Ärger des britischen Finanzministers George Osborne hat ihn US-Präsident Barack Obama wiederholt mit dem Namen des Soulsängers Jeffrey Osborne angesprochen. Drei Mal äußerte sich Obama beim G-8-Gipfel in Nordirland völlig einverstanden mit den Ausführungen von "Jeffrey" zur Bekämpfung der Steuerflucht, bevor er schließlich seinen Fehler bemerkte, berichteten Medien am Donnerstag. "Es tut mir leid. Ich muss dich mit meinem liebsten R&B-Sänger verwechselt haben", sagte Obama daraufhin laut der "Financial Times".

