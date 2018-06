Sydney (AFP) Betrunkene sollen nicht Auto fahren, hat sich offenbar ein alkoholisierter Mann in Australien gedacht - und ein Kind ans Steuer seines Wagens gesetzt. Der siebenjährige Junge sollte den Mann nach Polizeiangaben nach Hause bringen. Der Besatzung eines Streifenwagens fiel das Auto am Freitag um drei Uhr früh auf, weil die Scheinwerfer aus waren. Die Polizisten winkten den Wagen an den Straßenrand und fanden zu ihrer Überraschung den Jungen auf dem Fahrersitz und den betrunkenen Erwachsenen daneben.

