Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Kursrutsch vom Vortag hat der Dax am Freitag seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht behaupten können. Der deutsche Leitindex drehte am Tag des großen Verfalls an den Terminmärkten ("Hexensabbat") ins Minus und schloss 1,76 Prozent schwächer bei 7789,24 Punkten .

Das war der tiefste Stand seit fast zwei Monaten. Der Wochenverlust von 4,17 Prozent war der dritte in Folge und zudem der größte seit über einem Jahr. Für den MDax ging es am Freitag um 1,44 Prozent bergab auf 13 578,14 Punkte, während der TecDax 1,45 Prozent auf 920,12 Punkte einbüßte.