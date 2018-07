Berlin (AFP) Die Zahl der Schäden durch Blitze in Deutschland sinkt, doch sie werden immer teurer. Im vergangenen Jahr fielen 410.000 Blitz- und Überspannungsschäden an, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungen am Freitag mitteilte. Das waren 30.000 Schäden weniger als 2011. Trotzdem blieb die Schadensumme mit demnach 330 Millionen Euro gleich.

