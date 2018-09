Frankfurt/Main (AFP) Nach den schweren Kursverlusten vom Donnerstag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitagmorgen leicht erholt. Der Deutsche Aktienindex (Dax) an der Börse in Frankfurt am Main notierte zu Handelsstart 0,23 Prozent im Plus bei 7946,32 Punkten. Am Donnerstag hatte das Leitbarometer 3,28 Prozent verloren. Die Börse in Paris öffnete 0,59 Prozent im Plus, in London 0,50 Prozent höher. Hintergrund der Kursverluste vom Donnerstag waren Sorgen von Investoren über ein mögliches Ende der lockeren Geldpolitik von Notenbanken weltweit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.