Köln (AFP) Wegen Chlorgeruchs an Bord ist am Freitagmittag eine Maschine der Fluggesellschaft Germanwings rund 30 Minuten nach dem Start wieder zum Flughafen Köln/Bonn zurückgekehrt. Der Pilot habe sich vorsichtshalber für die Landung in Köln/Bonn entschieden, nachdem einzelne Passagiere und Besatzungsmitglieder von dem "chlorähnlichen Geruch" berichtet hätten, teilte Germanwings mit. Im Cockpit war der Geruch demnach nicht wahrnehmbar.

