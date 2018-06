Kairo (dpa) - Vor dem ersten Jahrestag des Amtsantritts von Präsident Mohammed Mursi wächst in Ägypten die Sorge vor neuen Straßenkämpfen. Ein führendes Mitglied der islamistischen Partei für Aufbau und Entwicklung sagte der arabischen Zeitung "Al-Sharq al-Awsat", zahlreiche Islamisten wollten am 28. Juni ihr Lager vor dem Präsidentenpalast aufschlagen, um die Rechtmäßigkeit zu verteidigen. Die oppositionelle "Rebellion"-Bewegung hat für den Jahrestag am 30. Juni landesweite Proteste angekündigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.