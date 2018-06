Berlin (dpa) - Der Streit zwischen Berlin und Ankara um das harte Vorgehen der türkischen Regierung gegen Demonstranten eskaliert. Wegen deutschlandkritischer Äußerungen der Regierung in Ankara wurde der türkische Botschafter in Berlin ins Auswärtige Amt einbestellt. Kurz darauf bestellte das türkische Außenministerium den deutschen Botschafter ein. Der türkische Europaminister Egemen Bagis hatte Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag davor gewarnt, den EU-Beitritt der Türkei aus wahltaktischen Gründen zu blockieren.

