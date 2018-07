Frankfurt/Main (SID) - Triple-Gewinner Bayern München eröffnet die neue Saison der Fußball-Bundesliga mit seinem neuen Trainer Pep Guardiola am 9. August gegen Borussia Mönchengladbach. Dies gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei der Vorstellung des Spielplans am Freitag in Frankfurt/Main bekannt. Die 51. Bundesliga-Saison endet im Jahr der Weltmeisterschaft in Brasilien am 10. Mai 2014. Fünf Tage später steht das Hinspiel der Relegation auf dem Programm.