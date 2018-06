Köln (SID) - Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat in der Weltrangliste als erster Verfolger von Olympiasieger USA ein wenig Boden verloren. Die Auswahl von Bundestrainerin Silvia Neid bleibt mit 2162 Punkten Zweite hinter den Amerikanerinnen (2228), die ihren Vorsprung um 14 Zähler auf 66 Punkte ausbauten und sich somit der 2005 von Deutschland aufgestellten Bestmarke von 2234 Zählern nähern. In den Top 10 gab es nur eine Veränderung: Weniger als drei Wochen vor Beginn der EM (10. bis 28. Juli) schob sich Gastgeber Schweden (2027) an Frankreich (2023) vorbei vom sechsten auf den fünften Platz.