Frankfurt (SID) - Absteiger Fortuna Düsseldorf eröffnet die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga am 19. Juli mit einem Heimspiel gegen Energie Cottbus. Dies gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei der Vorstellung des Spielplans am Freitag in Frankfurt/Main bekannt.

Mitabsteiger SpVgg Greuther Fürth empfängt den Aufsteiger Arminia Bielefeld, der 1. FC Köln muss mit dem neuen Trainer Peter Stöger bei Dynamo Dresden antreten. Am 2. Spieltag empfängt der FC Düsseldorf zum rheinischen Derby. Die Saison endet am 11. Mai.