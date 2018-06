Frankfurt/Main (dpa) - Bei einem Gipfeltreffen in der kommenden Woche wollen die Spitzen des Deutschen Fußball-Bundes und der Deutschen Fußball Liga gemeinsam das Anforderungsprofil für den neuen DFB-Sportdirektor erstellen, kündigte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach am Freitag an.

An dem Treffen werden neben Niersbach noch DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock, Ligapräsident Reinhard Rauball und DFL-Geschäftsführer Christian Seifert teilnehmen. "Der Sportdirektor ist ein gemeinsames Thema. Es gibt keinen Sportdirektor ohne die Zustimmung der Liga", sagte Niersbach nach der DFB-Präsidiumssitzung in Frankfurt.

In den vergangenen Tagen hatte es zum Teil heftige verbale Auseinandersetzungen zwischen dem Verband und der Liga gegeben, nachdem die Bundesligavereine mehr Kompetenzen für den künftigen Sportdirektor gefordert hatten. "Das war ein Stück Sommertheater. Es gibt keinen Machtkampf und keine Spaltung", stellte Niersbach klar.