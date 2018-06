Lübbecke (SID) - Das Benefizspiel zugunsten des an Krebs erkrankten Daniel Svensson vom Bundesligisten TuS N-Lübbecke hat 30.000 Euro eingebracht. Von dieser Summe kommen auf Wunsch des dänischen Handball-Profis 20.000 Euro der Deutschen Kinderkrebshilfe über die Aktion Handball Hilft! und 10.000 Euro der PariSozial Minden-Lübbecke zugute.

"Es ist unglaublich schön, dass wir in einem kleinen Ort so viel Geld zusammen bekommen. Eine solche Summe hätte ich nicht erwartet", sagte der an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Svensson: "Der Abend war etwas ganz Besonderes und hat nicht nur mir viel Kraft gegeben, sondern bestimmt auch anderen Krebspatienten." Svensson selbst gehe es nach Abschluss der Chemotherapie schon deutlich besser, "auch wenn der Weg zur Genesung und zum Handball noch lang ist."

Die Partie zwischen Svenssons Verein, dem Bundesligisten TuS N-Lübbecke, und den vom früheren Weltmeistertrainer Heiner Brand betreuten "DHB Allstars" brachte über 20.000 Euro ein, zudem wurden noch einmal etwa 15.000 Euro gespendet. Nach Steuern blieb ein Reinerlös von 30.000 Euro.