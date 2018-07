Herning (SID) - (SID) - Den deutschen Handballern bleibt trotz des Scheiterns in der EM-Qualifikation die Vor-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2015 in Katar erspart. Das Exekutivkomitee der Europäischen Handball-Föderation (EHF) entschied am Freitag im dänischen Herning, dass die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) für die WM-Playoff-Spiele aufgrund ihrer Ranglistenposition gesetzt ist.

"Nach der Enttäuschung mit der verpassten EURO-Qualifikation ist das eine gute Nachricht", sagte Bundestrainer Martin Heuberger: "Aber das hilft uns nicht über unsere aktuellen Probleme hinweg. Wir müssen weiter gemeinsam mit der Liga Lösungen finden, um die Zukunft unserer Nationalmannschaft zu sichern."

Auch DHB-Vizepräsident Horst Bredemeier zeigte sich zufrieden. "Darüber sind wir froh. Damit können wir unsere ursprünglichen Planungen durchziehen", sagte Bredemeier dem SID. Durch die EHF-Entscheidung kann der für Anfang November in Bremen und Hamburg geplante Supercup mit Spielen gegen Schweden, Polen und Ägypten stattfinden. An diesem Wochenende stehen auch die ersten Spiele der WM-Vor-Qualifikation auf dem Programm.

Die deutschen Handballer hatten zuletzt erstmals in ihrer Geschichte die Teilnahme an einer EM verpasst. Damit droht ihnen in den WM-Playoffs im kommenden Jahr ein starker Gegner.