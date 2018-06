St. Petersburg (dpa) - Russlands Staatschef Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel gehen nach der Absage am Morgen nun doch gemeinsam am Abend zur Beutekunst-Ausstellung in St. Petersburg. Das teilte Putin am Nachmittag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.