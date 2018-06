Berlin (dpa) - Bayern-München-Star Dante (29) hat es gleich zweimal in die Musik-Charts geschafft. Als erster Fußballspieler überhaupt steht der Brasilianer laut Media Control seit Freitag gleichzeitig offiziell mit zwei Songs in der Hitliste.

"Und Pokal auch" stieg auf Platz 79 ein, "Wir gewinnen die Meisterschaft" auf Rang 88. Beide Titel basieren auf einem Video-Ständchen ("Wir gewinn' Meisterschaft, wir gewinn' Champions League und Pokal auch, und Pokal auch"), das Dante seinem Club schickte, als er beim DFB-Pokalfinale in Berlin nicht dabei sein konnte. Den Erlös spendet Dante (eigentlich Dante Bonfim Costa Santos) SOS-Kinderdörfern und den deutschen Flutopfern.

Früher waren Fußballer öfter in den Charts: Legendär sind Kevin Keegan ("Head Over Heels In Love", 1979, Platz 10), Franz Beckenbauer ("Gute Freunde kann niemand trennen", 1966, Platz 31), oder Petar "Radi" Radenkovic ("Bin i Radi - bin i König", 1965, Platz 5).

Dante singt