Los Angeles (dpa) - Latina-Star Jennifer Lopez ist vor ihrem Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" zu Boden gegangen. Bei der Enthüllung der Plakette am Donnerstag auf dem Hollywood Boulevard posierte die Sängerin und Schauspielerin vor jubelnden Fans und Fotografen auf dem glänzenden Stern. Es war eine besondere Ehre: Lopez wurde die 2500. Plakette zuteil. Zu Tränen gerührt bedankte sich Lopez - in einem orangeroten Rock - bei ihren Fans. Sie dankte ihrer Familie, darunter ihren fünfjährigen Zwillingen, für deren Unterstützung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.