Managua (dpa) - Beim Absturz eines Helikopters der Streitkräfte in Nicaragua sind mindestens zwei Soldaten ums Leben gekommen. Der Hubschrauber mit insgesamt sechs Besatzungsmitgliedern an Bord sei nahe der Ortschaft La Paz Centro am Managuasee abgestürzt, sagte ein Militärsprecher. Fischer hätten die Leichen zweier Soldaten gefunden, berichtete die Zeitung "El Nuevo Diario". Nach den übrigen Insassen werde noch gesucht. Laut Augenzeugen kam Rauch aus dem Helikopter, bevor er an Höhe verlor. Kurz darauf sei eine Explosion zu hören gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.