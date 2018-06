Moskau (AFP) Das russische Unterhaus hat ein Gesetz beschlossen, wonach die Adoption russischer Kinder in Ländern mit Homo-Ehe nur unter strengen Auflagen möglich ist. 444 Abgeordnete stimmten in der dritten und letzten Lesung am Freitag in der Moskauer Duma für den Gesetzestext. Es gab keine Gegenstimme.

