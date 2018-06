Madrid (AFP) In der spanischen Enklave Ceuta in Nordafrika hat die Polizei eine Zelle mit Verbindung zum Terrornetzwerk Al-Kaida zerschlagen. Acht Menschen seien am Freitagmorgen in der Hafenstadt im Norden Marokkos festgenommen worden, teilte das Innenministerium mit. Die Gruppe werde verdächtigt, Kämpfer für den Einsatz in Syrien rekrutiert zu haben. Die Festgenommenen würden wegen "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" angeklagt. Demnach liefen bereits seit mehreren Jahren Ermittlungen gegen die Gruppe, die auch über eine Basis in der marokkanischen Nachbarstadt Fnideq verfügte.

