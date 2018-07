Cardiff (SID) - Die deutschen Slalom-Kanuten haben sich beim Weltcupauftakt in Cardiff am Freitag keine Blöße gegeben. Im Kajak-Einer zogen Sebastian Schubert (Hamm) als Dritter, Hannes Aigner als Sechster und Fabian Dörfler (beide Augsburg) als Achter ins Finale am Samstag ein.

Im Canadier-Einer ist der Deutsche Kanu-Verband (DKV) ebenfalls mit drei Teilnehmern im Finale vertreten. Franz Anton (Leipzig) belegte im Halbfinale Rang fünf, Europameister Jan Benzien (Leipzig) wurde Siebter und Olympia-Silbermedaillengewinner Sideris Tasiadis (Augsburg) zog als Zehnter ins Finale ein.

Im Canadier-Einer der Frauen kann Lena Stöcklin (Leipzig) nach Rang sechs um den Sieg kämpfen.