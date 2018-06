FIFA: Massendemonstrationen ohne Einfluss auf WM-Pläne

Rio de Janeiro (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA hält Brasilien trotz der anhaltenden Massenproteste für einen geeigneten Gastgeber der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Es sei weder darüber diskutiert noch in Erwägung gezogen worden, den Confederations Cup oder die WM abzusagen, betonte FIFA-Sprecher Pekka Odrizola am Freitag in Rio de Janeiro. Auch eine Fortsetzung der Demonstrationen werde an dieser Haltung nichts ändern. Eine Analyse der durch die Proteste entstandenen Situation werde wie für alle Themenbereiche erst nach dem Ende des Confed Cups erfolgen.

FIFA widerspricht Gerüchten: Kein Team will von Confed Cup abreisen

Rio de Janeiro (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat Gerüchten widersprochen, nach denen ein Teilnehmer des Confederations Cups wegen der Massenproteste in Brasilien mit einer Abreise gedroht habe. Man habe keine Anfrage von irgendeiner Mannschaft erhalten, den Wettbewerb abzubrechen, sagte FIFA-Pressesprecher Pekka Odriozola am Freitag in Rio de Janeiro. Die Zeitung "Folha Sao Paulo" hatte am Freitag berichtet, dass ein Team aus Sicherheitsgründen die vorzeitige Abreise erwäge.

Italiens Nationalcoach Prandelli denkt nicht an vorzeitige Abreise

Salvador da Bahia (dpa) - Italiens Fußball-Nationaltrainer Cesare Prandelli hat eine vorzeitige Abreise vom Confederations Cup in Brasilien ausgeschlossen. Man denke nicht darüber nach, nach Hause zu fahren, sagte der 55-Jährige am Freitag angesichts der teilweise gewalttätigen Massendemonstrationen im Gastgeberland. Natürlich habe er im Fernsehen mitbekommen, dass sich die Situation im Land geändert habe, sagte Prandelli. Man habe der Mannschaft zudem bereits in Recife verboten, das Hotel zu verlassen. Die Squadra Azzurra trifft in ihrem letzten Gruppenspiel an diesem Samstag in Salvador da Bahia auf Brasilien.

Italien ohne Mittelfeldstar Pirlo gegen Brasilien

Salvador da Bahia (dpa) - Italiens Fußball-Nationalmannschaft muss in der Partie gegen Gastgeber Brasilien beim Confederations Cup auf Mittelfeldstar Andrea Pirlo verzichten. Wegen einer Wadenzerrung fehlt der 34-Jährige von Juventus Turin an diesem Samstag im letzten Gruppenspiel in Salvador da Bahia. Die Verletzung hatte sich der Routinier beim 4:3-Sieg am Mittwoch gegen Japan zugezogen. Brasilien reicht ein Unentschieden, um als Gruppenerster weiterzukommen. Bei Italien fehlt auch Daniele de Rossi wegen seiner zweiten Gelben Karte.

Löw erwartet unvergessliche WM - Keine Angst um Sicherheit

Fortaleza (dpa) - Trotz der Massenproteste beim Confederations Cup blickt Bundestrainer Joachim Löw der Fußball-WM im kommenden Jahr in Brasilien erwartungsfroh und ohne jede Furcht entgegen. Sein erster Eindruck sei wahnsinnig positiv gewesen, sagte der Bundestrainer während seines ersten Aufenthaltes im WM-Land dem ZDF. Die Menschen seien wahnsinnig freundlich und unglaublich fußballbegeistert. Er glaube, dass es nächstes Jahr eine unvergessliche WM geben werde, erklärte Löw kurz vor dem Abschluss einer Inspektionsreise. Natürlich habe man auch die landesweiten Proteste mitbekommen, berichtete Löw und zeigte Verständnis dafür.

Hausding/Feck holen bei Wassersprung-EM Silber - Punzel Siebte

Rostock (dpa) - Auch Patrick Hausding und Stephan Feck haben bei der Wassersprung-EM in Rostock eine deutsche Goldmedaille verpasst. Im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett lag das Duo aus Berlin und Leipzig am Freitag auf Platz zwei 28,86 Punkte hinter den Titelverteidigern Ilja Sacharow und Jewgeni Kusnezow aus Russland. Hausding/Feck waren schon in den vergangenen drei Jahren jeweils EM-Zweite geworden. Insgesamt hat das deutsche Team in der Rostocker Neptunschwimmhalle bisher sieben Medaillen geholt, drei aus Silber und vier bronzene. Tina Punzel belegte am Freitag Platz sieben vom Ein-Meter-Brett. Den Titel holte Tania Cagnotto aus Italien.

Deutsche Handballer müssen nicht in WM-Vorqualifikation

Herning (dpa) - Den deutschen Handballern bleibt die Vorqualifikation zur Weltmeisterschaft 2015 trotz der verpassten EM 2014 erspart. Das Exekutivkomitee des Europäischen Handballverbandes EHF entschied am Freitag im dänischen Herning, dass Deutschland für die Playoff-Spiele für die WM 2015 in Katar aufgrund seiner Ranglistenposition gesetzt ist. In den insgesamt neun Playoff-Spielen im Juni 2014 qualifizieren sich nur die jeweiligen Sieger für die WM 2015. Deutschland ist bei der Auslosung im Januar im Topf 2 und trifft dann auf eine Mannschaft, die die EM 2014 auf einem Platz zwischen vier und 13 beendet.

Weltmeister Tony Martin verteidigt nationalen Zeitfahr-Titel

Wangen (dpa) - Der zweimalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin hat am Freitag in Wangen den deutschen Titel in seiner Spezialdisziplin verteidigt. Acht Tage vor dem Start der 100. Tour de France gewann der 28-jährige Wahlschweizer die deutsche Zeitfahr-Meisterschaft über 50,6 Kilometer in 1:00:58 Stunden vor dem Erfurter Patrick Gretsch und Stefan Schumacher aus Nürtingen.

Golfer Kaymer und Siem lauern hinter Els in München

München (dpa) - Deutschlands beste Golfer Martin Kaymer und Marcel Siem haben sich in eine exzellente Ausgangsposition für das Finalwochenende der 25. BMW International Open in München gespielt. Nach seiner famosen 64 am Donnerstag brauchte der 28 Jahre alte Kaymer im GC Eichenried am Freitag 71 Schläge. Siem spielte nach der 67 an Tag zwei eine 68. Damit liegt das Duo aus dem Rheinland mit 135 Schlägen jeweils drei Schläge hinter dem führenden Südafrikaner Ernie Els. Vor fünf Jahren hatte Kaymer das einzige deutsche Profi-Golfturnier gewonnen.

Blanc tritt bei PSG Nachfolge von Trainer Ancelotti an

Paris (dpa) - Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain soll den früheren französischen Nationalcoach Laurent Blanc als Nachfolger von Carlo Ancelotti verpflichten. Beide Seiten seien sich einig, dass der 47-jährige Blanc nächste Woche einen Zweijahresvertrag unterschreiben werde, berichtete am Freitag auf Twitter der TV-Sender BeInSport, der den katarischen Besitzern von PSG gehört. Der Italiener Ancelotti hatte bei der Pariser Clubführung um Auflösung seines bis Juni 2014 laufenden Vertrages gebeten, da er ein Angebot des spanischen Traditionsvereins Real Madrid annehmen möchte.

Jens Todt neuer Sportdirektor des Karlsruher SC

Karlsruhe (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Jens Todt ist neuer Sportdirektor des Zweitligisten Karlsruher SC. Der 43-Jährige unterzeichnete am Freitag einen Vertrag bis 30. Juni 2015 und tritt beim Aufsteiger die Nachfolge von Oliver Kreuzer an, der zum Bundesligisten Hamburger SV gewechselt war.

Letzte Titel bei Fecht-EM an Estland und Italien

Zagreb (dpa) - Estlands Degendamen und Italiens Säbelherren haben zum Abschluss der Fecht-Europameisterschaften in Zagreb die letzten der zwölf Titel gewonnen. Estland gewann das Goldgefecht gegen Rumänien mit 27:20. Der Olympia- und WM-Dritte Italien setzte sich am Freitag gegen Deutschland-Bezwinger Ungarn mit 45:40 durch. Die beiden deutschen Teams waren im Viertelfinale ausgeschieden. Die Säbelherren wurden Fünfter, die weibliche Degenmannschaft Achte.

Deutsche Volleyballerinnen siegen im Schnelldurchgang

Subotica (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem ungefährdeten Erfolg in das zweite Europaliga-Turnier im serbischen Subotica gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Giovanni Guidetti besiegte am Freitagabend Israel im Schnelldurchgang mit 3:0. Beim ersten Europaliga-Turnier vor einer Woche in Belgien hatte die deutsche Mannschaft von drei Partien in Gruppe B nur jene gegen Israel für sich entscheiden können. Belgien ist an diesem Samstag nächster Gegner, am Sonntag folgt das Spiel gegen Gastgeber Serbien.

Hochspringerin Blanca Vlasic in Bühl über zwei Meter

Bühl (dpa) - Die zweimalige Hochsprung-Weltmeisterin Blanka Vlasic aus Kroatien ist zurück in der Weltklasse. Die 29-Jährige, die wegen einer Fußverletzung die komplette Saison 2012 hatte aussetzen müssen, gewann mit übersprungenen zwei Metern das 17. Internationale Hochsprung-Meeting im badischen Bühl. Vlasic verwies Vorjahressiegerin Levern Spencer aus Santa Lucia und Ariane Friedrich von der LG Eintracht Frankfurt auf die Plätze zwei und drei. Beide meisterten jeweils 1,90 Meter. Die deutsche Rekordhalterin stieg nach dem ersten Versuch über 1,95 Meter wegen einer leichten Knieverletzung aus.

Deutsche Springreiter gewinnen Nationenpreis in Rotterdam

Rotterdam (dpa) - Die deutschen Springreiter haben am Freitagabend den Nationenpreis beim Reitturnier in Rotterdam gewonnen. Das Team mit Christian Ahlmann mit Taloubet Z, Hans-Dieter Dreher mit Embassy, Philipp Weishaupt mit Monte Bellini und Ludger Beerbaum mit Chiara kassierte in beiden Umläufen insgesamt vier Fehlerpunkte. Damit siegte das deutsche Quartett vor den US-Amerikanern und den Franzosen, die fünf beziehungsweise neun Punkte auf dem Konto hatten.

Düsseldorf Baskets nicht in Bundesliga - Beschwerde zurückgezogen

Köln (dpa) - Die Düsseldorf Baskets spielen in der kommenden Saison endgültig nicht in der Basketball Bundesliga. Nach der mündlichen Verhandlung vor dem Schiedsgericht in Köln zogen die Rheinländer am Freitagabend ihre Beschwerde gegen die Nichterteilung der Spielgenehmigung zurück. Die BBL hatte den Düsseldorfern zuvor in zwei Instanzen die Lizenz für das Oberhaus verweigert, weil der Club die wirtschaftlichen Bedingungen nach Ansicht der Liga nicht erfüllt hatte. Die Düsseldorfer hatten sich als Vizemeister der Zweiten Liga Pro A sportlich für die Bundesliga qualifiziert. Ob die BBL nun eine Wildcard vergibt oder am 3. Oktober mit 17 Teams in die neue Saison startet, bleibt offen.