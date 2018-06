Brasília (dpa)- Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff hat wegen der andauernden Demonstrationen in ihrem Land eine für Sonntag geplante Reise nach Japan verschoben. Das teilte die Regierung in Brasília mit.

Auch ein für Freitag geplanter Termin der Staatschefin in der brasilianischen Stadt Salvador (Bundesstaat Bahia) wurde verschoben. Rousseff war am Montag zu Gesprächen in Tokio erwartet worden. Die Präsidentin ziehe es derzeit vor, nicht ein ganze Woche außerhalb des Landes zu sein, berichteten lokale Medien unter Berufung auf einen Präsidentschaftssprecher.

globo.com