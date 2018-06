Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama wird nach Angaben des Weißen Hauses am Freitag den Republikaner Jim Comey als neuen Chef der Bundespolizei FBI nominieren. Der 52-Jährige, der unter dem früheren Präsidenten George W. Bush Vize-Justizminister war, sei "einer der begabtesten und am meisten respektierten Sicherheits- und Rechtsexperten des Landes", teilte das Weiße Haus am Donnerstag (Ortszeit) mit. Comey soll auf den derzeitigen FBI-Chef Robert Mueller folgen, der sein Amt wenige Tage vor den Anschlägen vom 11. September 2001 angetreten hatte.

