Tirana (AFP) Vor der Parlamentswahl in Albanien am Sonntag hat die Regierungspartei bei einer Kundgebung zum Abschluss des Wahlkampfs versprochen, im Fall ihres Wahlsiegs das Land in die Europäische Union zu führen. "Zusammen werden wir der schönste Teil im Garten Südosteuropas", sagte Ministerpräsident Sali Berisha am Freitag vor tausenden Anhängern in der Hauptstadt Tirana. Die Menge jubelte ihm zu und schwenkte Landesfahnen sowie Flaggen der USA, die der wichtigste Verbündete Albaniens sind.

