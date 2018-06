Menlo Park (dpa) - Mal wieder eine Software-Panne bei Facebook: Schätzungsweise Kontaktdaten von sechs Millionen Mitgliedern sind an andere Facebook-Nutzer weitergegeben worden - zum Beispiel E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Das teilte Facebook gestern Abend mit. In den meisten Fällen seien die Informationen aber nur ein oder zwei Mal geteilt worden, hieß es. Betroffene Nutzer würden jetzt per E-Mail informiert. Auch die Datenschutzbehörden in den USA, Kanada und Europa seien über das Sicherheitsleck benachrichtigt worden.

