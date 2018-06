Istanbul (AFP) Die Polizei in Istanbul hat am Samstag erneut Wasserwerfer gegen tausende Demonstranten eingesetzt, die sich auf dem Taksim-Platz versammelten. Dies berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP aus der Millionen-Metropole im Westen der Türkei. Mehrere tausend Demonstranten versammelten sich zur Erinnerung an mehrwöchige Proteste auf dem Taksim-Platz, die am vorigen Samstag von der Polizei unterbunden worden waren.

