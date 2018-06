Phnom Penh (dpa) - Die Zahl der Welterbe-Stätten in aller Welt wächst weiter: Das Welterbekomitee der Unesco schrieb Stätten in China, Japan, Qatar, Niger, den Fidschi-Inseln, Kanada und Portugal in die begehrte Liste. Kassel muss weiter auf eine Entscheidung über den Bergpark Wilhelmshöhe warten. Nach mehr als sieben Stunden teils heftiger Debatten über andere Natur- und Kulturstätten vertagte sich das Komitee bei seiner Sitzung in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh auf morgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.