Kiel (dpa) - In Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt hat am Abend offiziell die Kieler Woche begonnen. Ministerpräsident Torsten Albig eröffnete das Sommerfest gemeinsam mit der mehrfachen Paralympics-Siegerin Kirsten Bruhn. Bis einschließlich Sonntag kommender Woche werden rund drei Millionen Besucher erwartet. An den Segelregatten nehmen 4500 Sportler aus mehr als 50 Staaten teil. Die Kieler Woche gilt als größte Segelsportveranstaltung der Welt und als größtes Sommerfest in Nordeuropa.

