Istanbul (dpa) - Aus Protest gegen die konservativ-islamische Regierung in der Türkei haben sich am Istanbuler Taksim-Platz erneut mehrere tausend Menschen versammelt. Sie skandierten Parolen wie "Taksim ist überall" und schwenkten Fahnen mit der Aufschrift "Taksim Solidarität". Der Verkehr auf dem Platz im Herzen der Millionenmetropole kam weitgehend zum Erliegen. Die Polizei hielt sich zunächst im Hintergrund, Wasserwerfer standen aber bereit. Seit gut drei Wochen kommt es in der Türkei zu Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan.

