Berlin (dpa) - Thomas Roth soll nach Medienberichten Moderator der ARD-"Tagesthemen" werden. Wie der Berliner "Tagesspiegel" und das Magazin "Focus" übereinstimmend berichten, tritt der 61-Jährige die Nachfolge von Tom Buhrow an, der neuer WDR-Intendant wird.

Nach Informationen des "Tagesspiegel" (Online-Ausgabe) soll Roth Erster Moderator der "Tagesthemen" werden, während Caren Miosga Moderatorin bleibt und Ingo Zamperoni vom Vertreter zum Moderator aufsteigt. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Entscheidungsvorlage für die ARD-Intendanten.

Eine Sprecherin der ARD teilte mit: "Es hat in den vergangenen Wochen schon viele Spekulationen über die Nachfolge von Tom Buhrow gegeben, die wir nicht kommentiert haben. Dabei bleiben wir." An diesem Montag beginnt in Mainz die Sitzung der ARD-Intendanten, auf der mit einer Entscheidung über die Personalie gerechnet wird.