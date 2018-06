Moskau (AFP) Zwei prominente Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind nach eigenen Angaben von Bereitschaftspolizisten verprügelt worden. Der 71-jährige Bürgerrechtler Lew Ponomarjow sagte der Nachrichtenagentur AFP am Samstag, er sei bei der gewaltsamen Räumung des Moskauer Büros seiner Menschenrechtsgruppe For Human Rights "in die Nieren getreten", mit dem Kopf voran eine Treppe hinunter gezerrt und "auf die Strafe geworfen" worden. Der Führer der liberalen Oppositionspartei Jabloko, Sergej Mitrochin, wurde nach eigener Darstellung eine Treppe hinab getreten, als er den Aktivisten helfen wollte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.