Moskau (AFP) Im Süden Russlands haben Teilnehmer einer Protestaktion eine Nickel-Mine verwüstet und in Brand gesetzt. Wie das Innenministerium am Samstag mitteilte, richtete sich der Protest von rund 1500 Menschen gegen das Vorhaben, in dem 600 Kilometer südlich von Moskau gelegenen Areal in großem Stile Nickel abzubauen.

