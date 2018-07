Köln (SID) - Trotz der landesweiten Demonstrationen geht der Confed Cup in Brasilien weiter: Die Gastgeber treffen zum Abschluss der Gruppenphase in Salvador da Bahia um 21.00 Uhr auf Vize-Europameister Italien und spielen gegen die Tifosi um den Gruppensieg. Zur gleichen Zeit wird in Belo Horizonte die Partie zwischen Japan und Mexiko angepfiffen, beide Teams haben keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale.

Golfprofi Martin Kaymer will am dritten Tag bei den BMW International Open in München Eichenried Spitzenreiter Ernie Els angreifen. Der Südafrikaner hat drei Schläge Vorsprung auf den früheren Weltranglisten-Ersten aus Mettmann. Wie Kaymer liegt auch der Ratinger Marcel Siem auf dem geteilten sechsten Rang.

Nach Platz zwei im 3-m-Synchronspringen greift Patrick Hausding bei der Heim-EM in Rostock im Synchronwettbewerb vom Turm nach Gold. Der Berliner geht im Duo mit Sascha Klein aufs Brett, die Vizeweltmeister sind in dieser Disziplin bei Europameisterschaften seit 2008 ungeschlagen. Beginn der Final-Wettkämpfe ist um 17.00 Uhr.